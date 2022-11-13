Иркутские студенты создали 3D-принтер для печати снегом

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В иркутском политехе разработали 3D-принтер, который печатает объемные модели снегом. Его хотят использовать для арт-объектов.

Третьекурсники Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Георгий Бызов и Анатолий Семченко разработали 3D-принтер, печатающий снегом. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Идея создания „снежного“ принтера принадлежит директору АНО „Иркутские кварталы“, профессору практики ИРНИТУ Сергею Маяренкову. Он продвигает проект „Зимний город“, подразумевающий создание креативных общественных пространств, инновационных технологий, обеспечивающих комфортную жизнь зимой», — рассказали в университете.



Принтер уже протестировали на умение печатать «по воздуху» без материала. В середине ноября студенты планируют приступить к рабочим испытаниям.

Прибор планируется использовать для создания арт-объектов, ветрозащитных стенок и лабиринтов для детских зимних площадок.