Легковушку сплющило между грузовиками под Новосибирском
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Серьезное ДТП произошло под Новосибирском. Иномарку сплющило между грузовиками. Известно о двоих погибших.
Грузовик Isuzu ехал со стороны Оби в направлении улицы Малыгина в Новосибирске 13 няоября. Он врезался в остановившуюся перед ним Toyota Corona, которая, в свою очередь, стояла за грузовым автомобилем Scania, сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
Водитель Scania пропускал встречный транспорт для совершения поворота. В итоге легковой автомобиль был зажат между грузовиками.
На месте погибли водитель и пассажирка Toyota.
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