Потепление придет в Новосибирскую область

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В Новосибирской области немного потеплеет после снегопадов в выходные. Воздух прогреется до +5 градусов.

Температура воздуха в Новосибирской области 14−15 ноября составит 0…+5, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

«Облачно, небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, днем с дождем. В отдельных районах метели, гололедные явления. На дорогах местами гололедица», — прогнозируют синоптики на 14 ноября.

15 ноября ветер должен немного ослабеть, днем ожидается мокрый снег.