Новосибирское правительство захотело повысить стоимость проезда в метро на 11%

© Кирилл Канин
Новосибирское правительство захотело повысить стоимость проезда в метро на 11%
13 Ноя 2022, 12:21

Проезд в новосибирском метро подорожает до 30 рублей. Региональные власти также решили увеличить стоимость социальных транспортных карт.

Тариф на проезд метро подорожает с 27 до 30 рублей, говорится в проекте постановления правительства Новосибирской области на сайте «Электронная демократия». Документ пока проходит антикоррупционную экспертизу и может быть официально подписан после 18 ноября.

Планируется, решение вступит в силу с 15 декабря. Проезд подорожает на 11%.

Кроме того, региональное правительство планирует повысить стоимость месячного использования транспортной «Социальной карты» с 200 до 230 рублей.


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