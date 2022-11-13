Новосибирское правительство захотело повысить стоимость проезда в метро на 11%

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Проезд в новосибирском метро подорожает до 30 рублей. Региональные власти также решили увеличить стоимость социальных транспортных карт.

Тариф на проезд метро подорожает с 27 до 30 рублей, говорится в проекте постановления правительства Новосибирской области на сайте «Электронная демократия». Документ пока проходит антикоррупционную экспертизу и может быть официально подписан после 18 ноября.

Планируется, решение вступит в силу с 15 декабря. Проезд подорожает на 11%.

Кроме того, региональное правительство планирует повысить стоимость месячного использования транспортной «Социальной карты» с 200 до 230 рублей.