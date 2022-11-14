Прокуратура обвинила мэрию Новосибирска в самоуправстве из-за перекрытия улицы Ленина

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Прокуратура потребовала возбудить дело из-за перекрытия улицы Ленина в Новосибирске. Власти сделали ее пешеходной в преддверии новогодних праздников.

Прокуратура провела проверку по факту перекрытия улицы Ленина в центре Новосибирска. В постановлении мэрии говорилось, что движение ограничат с 6 ноября по 10 февраля 2023 года, но «фактически участки улично-дорожной сети были перекрыты с 4 ноября», утверждают в ведомстве.

«Мэрия города уполномочена принимать решение об ограничении движения по дороге местного значения. Однако вопреки требованиям законодательства мэрией проект организации дорожного движения на период введения прекращения движения транспортных средств не разработан, информация о введении ограничений на улично-дорожной сети опубликована с нарушением требований законодательства, дорожные знаки установлены не в соответствии с требованиями ГОСТ», — считает прокуратура.

Ведомство внесло представление мэру Анатолию Локтю, а в полицию переданы материалы для возбуждения дела о самоуправстве (ст. 19.1 КоАП).