Прокурора Бердска отправили в Херсонскую область
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Прокурор Бердска Андрей Кузнецов назначен и.о. зампрокурора объявленной территорией РФ Херсонской области. Он проработал в должности чуть больше года.
Андрей Кузнецов назначен и.о. зампрокурора Херсонской области, сообщила Гепрокуратура.
Он стал прокурором Бердска лишь в мае 2021 года. До этого работал прокурором Новосибирского района.
Андрей Кузнецов родился в 1982 году. Работал в органах прокуратуры с октября 2003 года.
По официальным данным, заработал в 2021 году 7,9 млн рублей, жена – 1,2 млн. У семьи есть особняк на 267 кв. м. и участок земли в 12 соток. На прокурора также записан мотоцикл BMW F800R.
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