Прокурора Бердска отправили в Херсонскую область

© berdsk-online.ru

Прокурор Бердска Андрей Кузнецов назначен и.о. зампрокурора объявленной территорией РФ Херсонской области. Он проработал в должности чуть больше года.

Андрей Кузнецов назначен и.о. зампрокурора Херсонской области, сообщила Гепрокуратура.

Он стал прокурором Бердска лишь в мае 2021 года. До этого работал прокурором Новосибирского района.

Андрей Кузнецов родился в 1982 году. Работал в органах прокуратуры с октября 2003 года.

По официальным данным, заработал в 2021 году 7,9 млн рублей, жена – 1,2 млн. У семьи есть особняк на 267 кв. м. и участок земли в 12 соток. На прокурора также записан мотоцикл BMW F800R.

