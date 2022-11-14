Прокурора Бердска отправили в Херсонскую область

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Прокурора Бердска отправили в Херсонскую область
14 Ноя 2022, 07:35

Прокурор Бердска Андрей Кузнецов назначен и.о. зампрокурора объявленной территорией РФ Херсонской области. Он проработал в должности чуть больше года.

Андрей Кузнецов назначен и.о. зампрокурора Херсонской области, сообщила Гепрокуратура.

Он стал прокурором Бердска лишь в мае 2021 года. До этого работал прокурором Новосибирского района.

Андрей Кузнецов родился в 1982 году. Работал в органах прокуратуры с октября 2003 года.

По официальным данным, заработал в 2021 году 7,9 млн рублей, жена – 1,2 млн. У семьи есть особняк на 267 кв. м. и участок земли в 12 соток. На прокурора также записан мотоцикл BMW F800R.


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