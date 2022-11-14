Уголовное дело завели после исчезновения 10-летнего мальчика в Краснокаменске

Ребенок пропал в Краснокаменске Забайкальского края. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

10-летний мальчик ушел к родственникам из дома в Краснокаменске 11 ноября и не вернулся. Родители не обратились в полицию и сами начали его искать, сообщили в СК РФ по Забайкалью.

«В полицию мать ребенка обратилась только 13 ноября», — рассказали в ведомстве.

Дело возбуждено по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). Уже допрошены родители. Следствие также устанавливает и допрашивает родственников семьи и сверстники мальчика.

Поиски продолжаются.