Уголовное дело завели после исчезновения 10-летнего мальчика в Краснокаменске

14 Ноя 2022, 07:44

Ребенок пропал в Краснокаменске Забайкальского края. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

10-летний мальчик ушел к родственникам из дома в Краснокаменске 11 ноября и не вернулся. Родители не обратились в полицию и сами начали его искать, сообщили в СК РФ по Забайкалью.

«В полицию мать ребенка обратилась только 13 ноября», — рассказали в ведомстве.

Дело возбуждено по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). Уже допрошены родители. Следствие также устанавливает и допрашивает родственников семьи и сверстники мальчика.

Поиски продолжаются.


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