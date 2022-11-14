Пять чиновников лесного хозяйства задержали за взятки в Красноярском крае

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Сотрудников федерального учреждения, ответственных за лес, задержали в Красноярском крае. Их подозревают в получении взяток за вырубку деревьев.

Пять сотрудников красноярского филиала «Центра защиты леса» (ФБУ «Рослесзащита») задержаны. По версии следствия, они получили более 1 млн рублей от директора лесозаготовительной фирмы через двух посредников, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю 14 ноября.

«Полученные подозреваемыми денежные средства являлись частью суммы взятки от предполагаемой суммы в размере 3 млн рублей. За незаконное денежное вознаграждение злоумышленники должны были оформить акты и документы на проведение лесопатологических обследований на территориях лесных участков для последующего проведения на них санитарной рубки лесных насаждений, — рассказали в ведомстве. — По такой же схеме подозреваемые при посредничестве лесничего, действующего в интересах индивидуального предпринимателя, получили взятку на общую сумму 200 тыс. рублей».

Во время обысков обнаружены 900 тыс. рублей, которые, как утверждает полиция, были частью взятки.

Задержанным мужчина от 34 до 49 лет. В отношении них возбуждены дела по ч. 5 и 6 ст. 290 (получение взятки) и по ч. 3 ст. 291.1 (осредничество во взяточничестве). Четверых отправили под домашний арест, одного — в СИЗО.