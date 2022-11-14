Пассажирский автобус влетел в грузовик под Новосибирском
© Госавтоинспекция по Новосибирской области
В Новосибирской области произошло серьезное ДТП с пассажирским автобусом. Пострадали 10 человек.
Пассажирский автобус Neoplan двигался со стороны федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в сторону завода Mars в Новосибирском районе Новосибирской области. Он врезался в припаркованный грузовик International, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции 14 ноября.
«После чего от удара грузовик столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем Scania. Грузовые автомобили не двигались, водители ожидали отгрузки», — уточнили в ведомстве.
10 пассажиров автобуса доставлены в больницу. Всего в нем находились 42 человека.
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