Пассажирский автобус влетел в грузовик под Новосибирском

© Г﻿осавтоинспекция по Новосибирской области

В Новосибирской области произошло серьезное ДТП с пассажирским автобусом. Пострадали 10 человек.

Пассажирский автобус Neoplan двигался со стороны федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в сторону завода Mars в Новосибирском районе Новосибирской области. Он врезался в припаркованный грузовик International, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции 14 ноября.



«После чего от удара грузовик столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем Scania. Грузовые автомобили не двигались, водители ожидали отгрузки», — уточнили в ведомстве.



10 пассажиров автобуса доставлены в больницу. Всего в нем находились 42 человека.