Новосибирцам нужно 23 года, чтобы погасить ипотеку
© Кирилл Канин
Новосибирская область заняла лишь 65 место в рейтинге регионов России по соотношению ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты. Худшая ситуация сложилась в Крыму, Калмыкии и Осетии.
Жителю Новосибирской области в среднем нужно около 23 лет, чтобы погасить ипотеку, подсчитали в госагентстве РИА Новости. Средний размер кредита составляет 3,6 млн рублей, а соотношение ежемесячного платежа к зарплате — 63,2%.
В среднем по России соотношение составляет 50%. Ипотечный долг среднестатистический россиянин выплачивает 278 месяцев, его размер составляет 3,8 млн рублей.
Новосибирская область оказалась на 65 месте среди всех регионов РФ. Из регионов Сибири ситуация хуже только в Алтайском крае — при среднем кредите в 2,6 млн рублей у местных жителей уходит 67,3% зарплаты на его погашение.
Худшее соотношение показывают Крым, Северная Осетия, Калмыкия, Севастополь и Карачаево-Черкесия.
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