Мужчина зарезал мать в Новосибирской области во время попойки

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Женщина убита в Ордынском районе Новосибирской области. Под подозрение попал ее сын.

28-летний житель Ордынского района распивал спиртное вместе с матерью и отчимом в одном из сел. Во время застолья произошла ссора «по незначительному поводу» и сын напал на родственницу, сообщили в региональном управлении СК РФ 14 ноября.



«Обвиняемый взял кухонный и нанес один удар в область шеи матери, — считают в ведомстве. — От полученных ран 47-летняя женщина скончалась на месте».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Следствие планирует ходатайствовать об аресте молодого человека.