Новосибирскому минстрою подобрали первого замглавы

© minstroy.nso.ru. Дмитрий Тимонов
Новосибирскому минстрою подобрали первого замглавы
15 Ноя 2022, 06:51

Начальник управления архитектуры министерства строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов назначен первым замминистра. Он долгое время работал в мэрии Владимира Городецкого.

На должность первого заместителя министра строительства Новосибирской области назначен Дмитрий Сергеевич Тимонов, ранее Глава управления архитектуры и градостроительства регионального минстроя Первым замминистра строительства Новосибирской области назначен Дмитрий Тимонов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Дмитрий Тимонов родился в 1981 году в Новосибирске. Окончил факультет энергетики Новосибирского государственного технического университета. С 2003-го работал в дирекции по строительству ОАО «Новосибирскэнерго». В 2008—2016 годах — в департаменте строительства мэрии Новосибирска (в основном, под руководством Владимира Городецкого).

В 2016 году Тимонов перешел в региональный минстрой. В 2018-м возглавил управление архитектуры и градостроительства.


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