Серьезный дефицит медиков образовался в Новосибирской области

© Кирилл Канин
Серьезный дефицит медиков образовался в Новосибирской области
15 Ноя 2022, 07:46

В Новосибирской области отмечен дефицит медицинских работников. На вакансию приходится менее одного резюме.

В семи из 28 профессий в Новосибирской области на одну вакансию приходится менее одного потенциального кандидата. «Самый жесткий кадровый голод наблюдается в таких направлениях как „добыча сырья“ (0,4 резюме на вакансию в октябре), „рабочий персонал“ и „медицина, фармацевтика“ (по 0,8 резюме на вакансию), „строительство, недвижимость“ и „банки, инвестиции, лизинг“ (по 0,9)», — сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Также новосибирским работодателям не хватает специалистов из сферы производства, сферы красоты и спорта (по 1,6 резюме на вакансию), специалистов по инсталляциям и сервису (1,8), сотрудников продаж (1,9), водителей и логистов (2).

В среднем в Новосибирской области на одну вакансию приходится 4,6 резюме. Комфортным для рынка труда соотношением считается 5−6 резюме на одно предложение.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Беглову повезло. Он — не Нужин
Алексей Мазур
Глава СК РФ Бастрыкин, реагирующий даже на перенос памятного знака в Новосибирске, не стал ничего публично брать на контроль убийство россиянина. Молчат ФСИН (у которой вроде как пропал заключенный, сидевший по тяжкой статье) и прокуратура.
Последние материалы
15 Ноя, 13:34
Прокуратура проверяет загрязнение Енисея в Красноярске
15 Ноя, 12:40
Родственники кузбасских заключенных заявили о принуждении вступать в ЧВК и ехать на «спецоперацию»
15 Ноя, 11:46
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Иркутской области
15 Ноя, 11:02
Следственный комитет начал проверку после ужасающих выбросов золы в Усолье-Сибирском
15 Ноя, 10:31
Это заставляет двигаться дальше: известный застройщик показал ролик о желаниях
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования