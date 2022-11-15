Серьезный дефицит медиков образовался в Новосибирской области

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В Новосибирской области отмечен дефицит медицинских работников. На вакансию приходится менее одного резюме.

В семи из 28 профессий в Новосибирской области на одну вакансию приходится менее одного потенциального кандидата. «Самый жесткий кадровый голод наблюдается в таких направлениях как „добыча сырья“ (0,4 резюме на вакансию в октябре), „рабочий персонал“ и „медицина, фармацевтика“ (по 0,8 резюме на вакансию), „строительство, недвижимость“ и „банки, инвестиции, лизинг“ (по 0,9)», — сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.



Также новосибирским работодателям не хватает специалистов из сферы производства, сферы красоты и спорта (по 1,6 резюме на вакансию), специалистов по инсталляциям и сервису (1,8), сотрудников продаж (1,9), водителей и логистов (2).

В среднем в Новосибирской области на одну вакансию приходится 4,6 резюме. Комфортным для рынка труда соотношением считается 5−6 резюме на одно предложение.

