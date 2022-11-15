Это заставляет двигаться дальше: известный застройщик показал ролик о желаниях

Девелопер «Брусника» в рамках рекламной кампании рассказал о желаниях жителей своих комплексов.

Очередной ролик компании о том, какая может быть разная жизнь у владельцев недвижимости, даже живущих по соседству. Так, родителям хочется тишины, а их соседке, наоборот, обзавестись детьми. Кто-то устает от общения, а кто-то мечтает избавиться от одиночества.



«Нам всем чего-нибудь хочется. И, как правило, того, чего в данный момент у нас нет, — комментируют в компании. — И в этом нет ничего плохого. Потому что любое желание — это желание жить, это то, что заставляет нас двигаться дальше».