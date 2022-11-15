Следственный комитет начал проверку после ужасающих выбросов золы в Усолье-Сибирском

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Выбросы золы произошли на ранее закрытом химическом предприятии «Усольехимпром» в Иркутской области. Силовики начали проверку.

«В Усолье-Сибирском начата доследственная проверка по факту возможного загрязнения окружающей среды. В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация о том, что на территории бывшего завода при демонтаже оборудования из труб в большом объеме вышло скопление золы, — заявили в СК РФ по Иркутской области 15 ноября. — В материале говорится о том, что выбросы сказались на самочувствии местного населения».

Ведомство объявило доследственную проверку.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с масштабными выбросами неизвестного вещества, предположительно, золы, при демонтаже сооружений на территории закрытого после 2010 года химического предприятия «Усольехимпром».

«Кадры, попавшие в объектив очевидцев, относятся к 5−6 сентября 2022 года, — рассказал депутат гордумы Усолья-Сибирского Сергей Павловский на своей странице во „ВКонтакте“. — Несмотря на возмущение жителей Усолья-Сибирского, до настоящего времени контролирующие и правоохранительные органы не проявляли большого интереса к происходящему на площадке ликвидации накопленного вреда. ФГУП ФЭО [Федеральный экологический оператор], как обычно, об инциденте самостоятельно никого не проинформировало».

По сведениям Павловского, Росприроднадзор и Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура проверяют информацию отступлении от проектной документации демонтаже построек на «Усольехимпроме».

«Усольехимпром» было градообразующим предприятием Усолья-Сибирского с 1936 года. Завод выпускал трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Производство прекратили в 2010—2012 годах. В 2017 году предприятие признано банкротом, в отношении него введено конкурсное производство.

Общая площадь промышленной площадки «Усольехимпрома» составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в 2019 году говорила, что предприятие может стать «экологическим Чернобылем».

«В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там — никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически, это территория экологической катастрофы», — утверждала Родионова.

Работы по ликвидации завода и возможных последствий ведет ФГУП «Федеральный экологический оператор» госкорпорации «Росатом». По данным на июнь 2022 года, был завершен «стартовый этап работ по устранению накопленного экологического вреда» и начался снос зданий. 1 июня иркутский губернатор Игорь Кобзев снял режим ЧС на «Усольехимпроме», введенный 9 октября 2020 года.

