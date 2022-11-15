Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Иркутской области

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области, передает тг-канал «112»

На борту воздушного судна авиакомпании «Ангара» находился экипаж из четырех человек.



По предварительным данным, погибших нет.

UPD (16:22 нск) Иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщил, что борт летел на месторождение.

«В Жигаловском районе, в 80 километрах от райцентра, совершил жесткую посадку вертолет МИ-8 авиакомпании „Ангара“. Борт летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Экипаж по телефону вышел на связь. Погибших нет. К месту происшествия отправились спасатели. Информация будет обновляться. Буду держать вас в курсе», — написал Кобзев в тг-канале.

UPD (16:40 нск) По факту совершения аварийной посадки вертолета Ми-8 организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщили в Восточном следственном управлении на транспорте СК.

«Предварительно установлено, что 15 ноября 2022 года воздушное судно Ми-8 авиакомпании „Ангара“, следовавшее по маршруту Иркутск — Жигалово, совершило аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области. На борту вертолета находились 4 члена экипажа», — говорится в сообщении СК.

В результате авиационного происшествия находящиеся на борту не пострадали, судно получило повреждения.