Прокуратура проверяет загрязнение Енисея в Красноярске

© Прокуратура Красноярского края
Прокуратура проверяет загрязнение Енисея в Красноярске
15 Ноя 2022, 13:34

Масляные пятна обнаружены на Енисее в Красноярске. Начата проверка, по данным прокуратуры, зафиксированы загрязнения в районе выпуска стоков Красноярской ТЭЦ-2.

Прокуратура с привлечением контролирующих органов проводит проверку в связи с загрязнением масляными пятнами акватории Абаканской протоки в Свердловском районе Красноярска, сообщает ведомство.

«В ходе осмотра водного объекта зафиксированы сведения о наличии пятен в районе выпуска стоков Красноярской ТЭЦ-2 филиала АО „Енисейская ТГК-13“, — говорится в сообщении. — По требованию прокуратуры специалистами ЦЛАТИ по Енисейскому региону в четырех точках отобраны пробы воды в целях установления превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ, специализированной организацией осуществляется ликвидация нефтепродуктов с использованием сорбента и установкой боновых заграждений».

Планируется установить причины появления пятен, а также принять меры для устранения допущенных нарушений, привлечь виновных и взыскать ущерб.


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