Маленький мальчик погиб при пожаре в алтайском селе

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Дом сгорел в одном из сел Алтайского крае. Погиб маленький ребенок.

Частный дом загорелся в селе Нижнекаменка Алтайского края. На месте нашли тело четырехлетнего ребенка, сообщили в региональном управлении СК РФ 16 ноября.

«По данным следствия, ребенок находился дома вместе со своим дедом. Мужчине позвонили родители мальчика и попросил выйти на улицу, чтобы помочь занести продукты из автомобиля. Взрослые отсутствовали в доме около 15 минут, а по возвращении при открытии входной двери обнаружили открытое пламя», — рассказали в ведомстве.



Ребенка не смогли спасти, потому что огонь охватил все помещение.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Кроме того, планируется оценить работу органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, а также условиям проживания детей в семье, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.