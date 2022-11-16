Назначенный Кобзевым экс-глава иркутского минздрава задержан

© irkobl.ru. Яков Сандаков (слева) и Игорь Кобзев

Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков задержан. Его обвиняют в получении взяток.

Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков задержан. Об этом сообщили в СК РФ 16 ноября.

«Директор коммерческой организации причастен к посредничеству в передаче взятки своему близкому другу — бывшему министру здравоохранения Иркутской области Якову Сандакову. Он передал Сандакову взятку в виде наличных денежных средств в размере 7 млн рублей от руководителей иной коммерческой структуры, — рассказали в ведомстве. — Взятка предназначалась за оказание помощи взяткодателям, а именно за способствование в заключении государственного контракта между министерством здравоохранения Иркутской области и их коммерческой организацией на поставку медицинского изделия — эндоскопические системы, стоимостью более 150 млн рублей».



Эпизод со взяткой стал известен во время расследования уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК) в отношении чиновников минздрава и директора коммерческой организации. Всего по нему проходят семь человек.

Решается вопрос об избрании меры пресечения Сандакову.

Яков Сандаков был назначен министром здравоохранения Иркутской области в конце ноября 2020 года. Решение принял губернатор Игорь Кобзев.

Сандаков родился в 1980 году в Перми. Окончил Пермский государственный медуниверситет по специальности «лечебное дело» и отделение «менеджмент организаций» Высшей школы экономики. Работал педиатром в клинике «Медси». Затем возглавлял московскую больницу №109. Он также был муниципальным депутатом округа «Рязанский» от фракции «Единая Россия».

Яков Сандаков некоторое время был совладельцем пермского ООО «Новый Аркаим» и подмосковного ООО «Медицинапроф».

Отметим, что отчество Якова Сандакова — Павлович. Главного хирурга Иркутской области звали Павел Сандаков.

Назначению Сандакова предшествовало задержание сына прежнего министра Наталии Ледяевой по делу о закупках медицинского оборудования. Потом задержали и саму Ледяеву.