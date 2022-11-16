Второклассница утонула в школьном бассейне в Новосибирске. Возбуждено уголовное дело

© СК по Новосибирской области
Второклассница утонула в школьном бассейне в Новосибирске. Возбуждено уголовное дело
16 Ноя 2022, 07:47

Ученица второго класса одной из школ Новосибирска скончалась после урока физкультуры. Ее нашли в бассейне.

СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после утопления ребенка в одной из школ Новосибирска.

«По данным следствия, днем 15 ноября 2022 года на уроке физической культуры в бассейне одной из общеобразовательных школ города Новосибирска под водой была обнаружена ученица 2 класса без сознания. Несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась», — говорится в сообщении СК.

При расследовании уголовного дела «будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также к их устранению», отмечает ведомство.


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