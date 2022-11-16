Аудиторы констатировали провал экологических программ в Красноярском крае

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Национальный проект «Экология» на территории Красноярского края оказался бесполезен. Но на мероприятия по нему за год потратили около 860 млн рублей.

Счетная палата Красноярского края проверила реализацию нацпроекта «Экология» в регионе. Отчет опубликовал депутат заксобрания Александр Глисков.

«В целом реализация региональных проектов НП „Экология“ не оказала существенного влияния на решение экологических проблем края. Показатели, характеризующую уровень негативного воздействия на компоненты окружающей среды, имеют несущественную положительную динамику, — решили аудиторы. — Кардинального снижения уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах края не зафиксировано. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, предполагающая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов, <…> не сформирована».

Общие затраты бюджетов на мероприятия нацпроекта в регионе в 2021 году составили 858,9 млн рублей. Из которых около 500 млн — это средства федерального бюджета.

«Из заключения напрашивается вывод, что чиновники министерства экологии заняты не понятно чем. Потому что методик оценки эффективности работы нет, показатели программ расплывчаты, санкций нет. А главное нет взаимосвязи между проводимыми мероприятиями и показателями, которые нужно достигнуть, — отметил депутат Глисков. — Что ещё бросается в глаза. Краевое правительство упорно пытается отчитаться за улучшение экологии через строительство красноярского метрополитена. Хотя все понимают, что „чёрное небо“ в столице края от этого не исчезнет».



Глисков также отметили незначительные вложения в модернизацию «крупнейшего загрязнителя экологии Красноярска - алюминиевого завода РУСАЛа». Они оцениваются ниже 150 млн рублей.