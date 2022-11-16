Вылеты из аэропорта Омска задержали из-за технического сбоя

Беглову повезло. Он — не Нужин Алексей Мазур

Глава СК РФ Бастрыкин, реагирующий даже на перенос памятного знака в Новосибирске, не стал ничего публично брать на контроль убийство россиянина. Молчат ФСИН (у которой вроде как пропал заключенный, сидевший по тяжкой статье) и прокуратура.