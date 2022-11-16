Вылеты из аэропорта Омска задержали из-за технического сбоя

16 Ноя 2022, 10:03

Рейсы из Омска в Москву и Сочи были задержаны из-за технического сбоя. Прокуратура начала проверку.

Три рейса авиакомпаний S7, «Победа» и «Уральские авиалинии» из Омска в Москву и Сочи были задержаны из-за «технического сбоя в работе системы регистрации пассажиров». Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 16 ноября.

«Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров», — сообщили в ведомстве.

На момент публикации самолеты отправились в города назначения.


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