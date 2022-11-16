Добыча угля в Кузбассе сократилась почти на 10%

© Кирилл Канин
Добыча угля в Кузбассе сократилась почти на 10%
16 Ноя 2022, 10:30

В Кемеровской области продолжают падать объемы добычи угля. В январе-октябре показатель снизился на 10%.

В январе-октябре 2022 года в Кузбассе добыто 181,5 млн тонн угля, сообщили в министерстве угольной промышленности региона. За аналогичный период 2021-го было добыто 200,7 млн тонн.

Сокращаются объемы добычи и открытым и подземным способами.

Переработка угля также снизилась со 112,7 млн тонн в январе-октябре 2021 год до 105,6 млн тонн за 10 месяц 2022-го.


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