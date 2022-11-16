Почти 200 человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области

16 Ноя 2022, 10:24

Специальная акция, приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, пройдет днем 18 ноября в Новосибирске на площадке перед Парком музеев «Галерея времени» по адресу 1-е Мочищенское шоссе, 1/6. В авариях на дорогах региона за 10 месяцев 2022 года погибли 194 человека.

По традиции, в ноябре на территории региона проходят мероприятия, цель которых -привлечь внимание водителей и пешеходов к проблеме обеспечения безопасности и рискам попадания в ДТП, предостеречь от неосторожного поведения и сознательного нарушения правил, приводящих к трагическим последствиям.

В ближайшие дни в Новосибирске будет размещена наружная социальная реклама, среди участников движения будут распространяться информационные материалы, а специальные профилактические мероприятия пройдут во всех городах и районных центрах Новосибирской области.

Центральное событие проекта 2022 года — открытие специальной композиции, выполненной в стилистике регионального «Дизайн-кода безопасности дорожного движения» с использованием инсталляции на автомобильную тематику, осуществленной Парком музеев «Галерея времени». В открытии примут участие руководители Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Госавтоинспекции Новосибирской области, общественной организации «Форпост».

За 10 месяцев 2022 года на дорогах Новосибирской области произошло 1736 дорожно-транспортных происшествий, в которых 194 человека погибли и 2142 человека были ранены. В авариях погибли 3 детей.


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