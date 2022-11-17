Аудиторы показали схему, как «ВИС» может строить новосибирские поликлиники за счет бюджетных средств без вложения собственных

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Строительство семи поликлиник по договору государственно-частного партнерства новосибирского правительства с группой «ВИС» пока может идти лишь за счет бюджета. Инвестор, с которым после сдачи объектов планируется еще и рассчитываться, может и не вкладывать собственные деньги, выяснили аудиторы. Депутаты говорили, что гораздо дешевле было бы финансировать объекты через прямые госконтракты.

Контрольно-счетная палата Новосибирской области проанализировала соглашение на строительство семи поликлиник в Новосибирске по договору регионального правительства со структурой группы «ВИС» — «Седьмой концессионной компанией» («СКК). Копия заключения оказалась в распоряжении Тайги.инфо.

Финансовая модель изначально предполагала, что инвестор вложит 1,44 млрд рублей своих денег, еще 5,64 млрд возьмет в кредит, а также получит 1,6 млрд рублей в качестве капитального гранта из областного бюджета. Когда же хоть одна поликлиника получит разрешение на ввод в эксплуатацию, начнутся выплаты из областного бюджета в пользу «СКК» на общую сумму в 10,6 млрд рублей с разбивкой по годам — так называемый «инвестиционный платеж»).

В итоге же получилось, что после постановления губернатора Андрея Травникова капитальный грант из бюджета увеличен вдвое, до 3,2 млрд рублей. А в сентябре на сессии заксобрания сумму увеличили до 4,4 млрд рублей. И этого вполне достаточно, чтобы «инвестор» не вкладывал собственные средства, следует из заключения КСП.

Займы в рамках соглашения «СКК» взяла у своего же учредителя — ООО «Производственная фирма „ВИС“» (это — головная структура группы компаний «ВИС»). Это же ООО «ПФ „ВИС“» и стало генеральным подрядчиком строительства поликлиник.

«По соглашению от 12 марта 2019 года ООО „Производственная фирма „ВИС““ предоставляет ООО „СКК“ займы в рамках установленного лимита 1,55 млрд рублей по ставке 12% годовых со сроком погашения до 30 сентября 2029 года, — сказано в отчете КСП. — Первый заем в рамках соглашения предоставлен в марте 2019 года в сумме 9,9 млн. При этом еще до заключения соглашения о государственно-частном партнерстве ООО „ПФ „ВИС““ предоставило ООО „СКК“ займы по ставке 18,25% годовых, на 1 января 2019 года задолженность по займам составляла 17,9 млн рублей, в том числе проценты — 1 млн».

В 2021 году 100% доли «СКК» перешли от «ПФ „ВИС“» компании «Национальный медицинский холдинг» — это еще одна дочерняя структура группы компаний «ВИС» и ее основателя Игоря Снегурова. После этого «СКК» погасила заем от «Производственной фирмы „ВИС“» и заключила договор на новый — с «Национальным медицинским холдингом» на 2,23 млрд рублей по ставке 12% годовых со сроком погашения до 30 сентября 2029. Старшим кредитором по договору стал Газпромбанк (его бывший топ-менеджер Дмитрий Доев сейчас возглавляет АО «Группа „ВИС“»), который предоставляет заем «Национальному медицинскому холдингу».

«По данным бухгалтерской отчетности ООО „СКК“ на 30 сентября 2022 года задолженность по полученным займам составляет 136,96 млн рублей, в том числе капитализированные проценты — 18,24 млн», — сказано в заключении КСП.

«СКК» направила основные условия финансирования на согласование в облправительство в июле 2021 года. Их согласовали министерство экономического развития и министерство здравоохранения Новосибирской области, тогда же был заключен договор об открытии кредитной линии с Газпромбанком. При этом, как отмечают аудиторы, в 2020 году «СКК» уже получила два кредита на финансирование проекта поликлиник, условия которых с публичным партнером не согласовывались.

«Согласно основным условиям финансирования Газпромбанк открывает ООО „СКК“ кредитую линию с лимитом 11,6 млрд рублей со сроком погашения до 30 июня 2029 года, — говорится в отчете КСП. — Процентная ставка до ноября 2021 года составляет 9% годовых, до даты подписания прямого соглашения — ключевая ставка плюс 3%, после подписания прямого соглашения — ключевая ставка плюс 2,5%. По данным бухгалтерской отчетности „СКК“ на 30 сентября 2022 года задолженность по полученным кредитам составляет 411,12 млн, в том числе по основной кредитной линии (старший долг) — 312,18 млн, другим кредитам — 89,5 млн, начисленным процентам — 9,4 млн».

По финансовой модели, в первую очередь планировалось использовать средства капитального гранта, и только потом задействовать средства инвестора и банковский кредит, которые должны были составить основную часть затрат. Но в итоге получилось, что из-за продления сроков проектирования и начала строительства первую часть гранта фактически перевели «СКК» только в 2022 году. Из-за срыва сроков также оказалось, «что привлечение собственных и земных средств в 2021—2022 годах осуществлялось в существенно меньшем по сравнению с первоначальной финансовой моделью объеме», выяснили аудиторы. Из-за всего этого сметная стоимость поликлиник выросло до 19,5 млрд.

В сентябре 2022 года чиновники и «СКК» подписали дополнительное соглашение, по которому капитальный грант за счет бюджета увеличен до 3,2 млрд, а «инвестиционный платеж» (то есть то, что бюджет будет выплачивать компании после сдачи поликлиник) вырос — с 10,39 до 27 млрд рублей. По новой финансовой модели, объем затрат непосредственно «СКК» должен вырасти с 1,5 до 2,5 млрд, а взятых кредитов — с 5,7 до 15,4 млрд.

При этом, по расчетам КСП, увеличение бюджетного гранта по тем формулам, которые прописаны в договоре, напротив, должно было привести к серьезному сокращению «инвестиционного платежа» — на 1,24 рубля на каждый рубль увеличения капитального гранта.

«Для завершения строительства привлечение займов и кредитов может не потребоваться»

Один из важнейших выводов, которые сделали аудиторы после анализа финансовой модели и текущего состояния проекта, заключается в том, что «СКК» сейчас может строить объекты только за счет бюджета без собственных вложений. А когда компания начнет получать «инвестиционные выплаты» из бюджета за уже построенные объекты, она сможет просто направить эти деньги на новые.

По договору, возмещение «инвестиций» начнется с даты получения разрешения на эксплуатацию первой построенной поликлиники. Сейчас активное строительство ведется только на трех из семи объектах, причем это — самые дешевые из всех, на них приходится лишь 35,4% от общей сметной стоимости, выяснили аудиторы. Более того, в сентябре облправительство подписало с «СКК» дополнительное соглашение, по которому срок передачи каждой поликлиники в аренду медицинским учреждениям увеличен с месяца до «следующего квартала после квартала, в котором получено разрешение на ввод в эксплуатацию».

«Таким образом, выплата инвестиционного платежа начнется еще до передачи зданий и оборудования медицинским учреждениям и до начала их работы, — установили аудиторы. — Выявление недостатков зданий и оборудования может препятствовать началу работы, но не является основанием для приостановки выплаты возмещения. Кроме того, инвестиционный платеж за дополнительное оборудование должен выплачиваться с даты получения разрешения на ввод зданий в эксплуатацию, даже если фактически на эту дату оборудование не будет поставлено и установлено в полном объеме».

«Основная часть расходов на создание [поликлиник], вводимых в эксплуатацию в 2023 году, может быть профинансирована за счет средств капитального гранта без привлечения собственных и заемных инвестиций, — подчеркнули в КСП. — <…> Для завершения строительства зданий первых поликлиник привлечение займов и кредитов может не потребоваться (достаточно средств уже предоставленного капитального гранта)».

Прибыль всей схемы для структур «ВИС» при условии отсутствия частных инвестиций можно оценить примерно в 11 млрд рублей, отметил источник Тайги.инфо, знакомый с выводами КСП. Он сравнил это с «незаконным обогащением».

Контрольно-счетная палата также обратила внимание, что на момент рассмотрения предложения и заключения соглашения о строительстве поликлиник инициатор проекта «не обладал документами, необходимыми для выполнения работ по проектированию объекта соглашения и не планировал привлечение проектных организаций в качестве третьих лиц для исполнения своих обязательств по соглашению».

Ярослав Власов