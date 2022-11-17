Сержант избил солдата деревянным автоматом в Забайкалье
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Военнослужащий в Забайкалье признан виновным в избиении подчиненного. Он отделался обязательными работами.
Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело старшего сержанта Василия Забелина. Его обвиняли по двум эпизодам превышения полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК), говорится в карточке дела.
«Из-за того, что военнослужащий допустил ошибку при заполнении журнала инструктажа, Забелин оскорбил его в присутствии других военнослужащих, после чего дважды ударил ладонью по шее, — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири. — Кроме этого, желая наказать военнослужащего за то, что он без разрешения вышел из строя, сержант ударил его деревянным макетом автомата по голове».
Суд приговорил Забелина к обязательным работам на срок 400 часов.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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