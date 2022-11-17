Новосибирский минтранс предупредил об опасности нынешних материалов на стройке четвертого моста

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Новосибирский минтранс предупредил об опасности нынешних материалов на стройке четвертого моста
17 Ноя 2022, 11:45

Арбитражный суд закрыл для общественности процесс по иску новосибирского минтранса к концессионеру четвертого моста через Обь, который возводит структура группы «ВИС». Чиновники заявили об опасности использования труб на объекте.

Новосибирский арбитраж сделал закрытым одно из дел по искам минтранса к ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу «ВИС»). Об этом сказано в опубликованном решении.

Суть иска заключается в том, чтобы обязать концессионера предоставить некую документацию. Минтранс сам ходатайствовал о закрытии заседания от общественности, теперь в опубликованных протоколах заседаний только такие слова: «Дело рассматривается в закрытом судебном заседании».

Параллельно арбитраж рассматривает второй иск минтранса к «Сибирской концессионной компании». Чиновники требуют обязать компанию использовать другие «проектные решения». Из материалов дела следует, что минтранс просит запретить использовать на строительстве гофрированные трубы производства ООО «Империя Строй» и любую другую продукцию, не предусмотренную в проектной документации, кроме «предизолированных труб полиэтиленовых с пенополиуретановой изоляцией и оболочкой из оцинкованной стали диаметром 250/355 мм Nord Arctic».

Из решений суда следует, что концессионер моста заменил предусмотренные в документах трубы Nord Arctic для обогреваемых канализационных коллекторов, отводящих стоки с проезжей части моста, на трубы от ООО «Империя Строй».

«Технические характеристики продукции ООО „Империя Строй“ не соответствуют требованиям проектно-сметной документации, а также обладают более худшими эксплуатационными показателями по сравнению с продукцией Nord Arctic (меньший срок службы, более короткий гарантийный срок, применены менее надежные технические решения и материалы). Действия, направленные на изменение проектных решений, предприняты по самостоятельной инициативе ответчика и выполнены без согласования и участия истца», — привел суд позицию минтранса.

Применение труб от «Империя Строй» «может привести к существенному ухудшению характеристик и эксплуатационной надежности всего объекта концессионного соглашения», считает минтранс.

Суд отказался наложить обеспечительные меры в виде запрета на использование нынешних труб, но продолжает рассматривать дело.

В материалах дела пока не указаны реквизиты «Империи Строй». Но фирма по продаже труб с таким названием зарегистрирована в Иркутске. Она принадлежит Павлу Никонову и Роману Хайрузову.

Новосибирское правительство подписало соглашение на строительство платного моста с «Сибирской концессионной компанией» в декабре 2017 года. «СКК» принадлежит питерской группе «ВИС» и ее дочерней компании «Национальные транспортные концессии». Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета. Жители проводили акции протеста против такой модели финансирования.

Изначально планировалось, что объект должны были сдать к началу 2023 года, следует из отчета Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, но срок был сдвинут на 17 сентября 2023-го. Позже в группе «ВИС» утверждали, что по изначальному контракту был заложен срок — конец декабря 2023 года.

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