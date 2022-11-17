Школьники госпитализированы с отравлением после обеда в столовой в Кузбассе

17 Ноя 2022, 14:11

В Кузбассе госпитализированы 10 школьников и педагог после отравления в столовой образовательного учреждения. Двум пострадавшим потребовалась реанимационная помощь.

Одиннадцатиклассники приехали в Кемерово из моногорода Анжеро-Судженска на профориентационную экскурсию, пишет ТАСС со ссылкой на родителей пострадавших. Для них было организовано горячее питание в столовой Кемеровского профессионально-технического техникума. После ужина стало плохо детям и педагогу, который их сопровождал.

«10 детей и один взрослый были госпитализированы с отравлением. Один ребенок и учитель были в реанимации, но они уже переведены в отделение. Сейчас [находятся в больнице] в удовлетворительном состоянии девять детей и один учитель, одного ребенка уже выписали», — прокомментировали госагентству в пресс-службе минздрава региона.


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