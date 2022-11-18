Офицеры отделались штрафами за махинации с топливом в Приангарье и Забайкалье

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Офицеры отделались штрафами за махинации с топливом в Приангарье и Забайкалье
18 Ноя 2022, 08:13

Гарнизонные суды в Сибири вынесли два приговора по делам, связанным с поставками мазута. Подполковник признан виновным в посредничестве во взятке, а майор — в покрывательстве хищений.

Читинский гарнизонный военный рассмотрел уголовное дело подполковника ВС Р Ф Михаила Абашева. Его обвиняли по пунктам «а» и «б» ч. 3 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц в крупном размере), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий выступил посредником в передаче взятки должностным лицам за осуществление поставок топочного мазута без проведения проверок и сокращение сроков согласования разрешительных документов на мазут», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Абашева к штрафу в размере 1,7 млн рублей.

Иркутский гарнизонный военный суд признал майора Сергея Бровко виновным в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК), сказано в карточке дела. Он внес в официальные документы ложные сведения о заправке воздушного судна в большем количестве, чем было заправлено фактически, уточнили в пресс-службе военных судов Сибири.

Бровко получил 275 тыс. рублей от начальника топливного склада. За это преступление майора приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей и лишили права занимать должности государственной службы на год.


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