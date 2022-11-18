Трехлетняя девочка и ее отец погибли при пожаре под Новосибирском

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Ночной пожар унес жизнь трехлетней девочки и ее отца в городе Обь под Новосибирском. Возбуждено уголовное дело. Известно, что мать ребенка лишена родительских прав.

Квартира загорелась в многоэтажке города Обь ночью 18 ноября. В доме находились двое — 33-летний мужчина и его трехлетняя дочь. После тушения были обнаружены их тела.



СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

«Следователи и следователи — криминалисты провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы, — говорится в сообщении следствия. — В ходе расследования уголовного дела следователями СК будут изучены обстоятельства произошедшего, а также дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики на предмет халатного отношения к служебным обязанностям».



Известно, что мужчина страдал наркозависимостью, а мать ребенка лишена родительских прав.

Проверку работы органов профилактики, а также опеки и попечительства также начала прокуратура, сообщили в ведомстве.