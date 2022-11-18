Полицейские похитили новосибирца и вымогали у него деньги

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Полицейские похитили новосибирца и вымогали у него деньги
18 Ноя 2022, 09:11

Бывшим полицейским из Новосибирска не удалось обжаловать приговор о превышении полномочий и вымогательстве. Им назначили 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор бывшим сотрудникам полиции Антону Ларионову, Александру Парфентьеву и Андрею Ушаеву, которых ранее осудили за похищение человека, превышение должностных полномочий и вымогательство.

20 декабря 2019 года на улице Приморской они незаконно задержали предпринимателя.

«Они посадили его в автомобиль и увезли в безлюдное место, где под угрозой применения насилия потребовали передать им 2,5 млн рублей, после чего отпустили, — говорится в сообщении прокуратуры. — Однако потерпевший вместо сбора денежных средств обратился в службу собственной безопасности органов внутренних дел и подсудимые были задержаны».

В июле 2022 года бывшие сотрудники полиции были осуждены. Суд назначил им 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также лишил их права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.


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