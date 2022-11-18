Житель Горного Алтая убил бывшую жену в туалете из-за развода и ревности

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Присяжные признали жителя Горного Алтая виновным в убийстве бывшей супруги. Он из ревности напал на женщину, сначала выстрелив, а затем изрезав ножом. Несколько лет преступнику удавалось скрываться.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт 62-летнему жителю алтайского села Иогач, который обвинялся в убийстве бывшей жены. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).



«Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев. Также удовлетворен иск двоих детей потерпевшей на общую сумму 2 млн рублей», — сообщили в управлении СК по региону.

Преступление было совершено в июне 2018 года. Обвиняемый ревновал бывшую супругу, она развелась с ним и подала на алименты, суд удовлетворил ее требования.

Ранним утром мужчина подкараулил бывшую жену на территории усадьбы и, когда она вошла в уличный туалет, выстрелил ей в грудь из огнестрельного оружия. Затем он ударил ее в шею и грудь ножом. Женщина скончалась.

На месте убийства бывшего зятя застала мать потерпевшей. Опасаясь уголовной ответственности, он поспешно скрылся, а затем выехал за пределы Республики Алтай.

Убийце удавалось скрываться более трех лет — он периодически менял места жительства. Задержать мужчину удалось летом 2021 года, когда он приехал в Турочакский район.

«В ходе задержания он оказал активное сопротивление, при этом распылил сотрудникам полиции в лицо газовый баллончик, причинив телесные повреждения в виде химических ожогов глаз», — добавили в СК.