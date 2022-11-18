Жители Томской области не могут заготовить дрова на зиму

© unsplash.com
Жители Томской области не могут заготовить дрова на зиму
18 Ноя 2022, 13:00

Жители Томской области не могут заготовить на зиму дрова. 15 тыс. человек нуждаются в помощи. При этом регион является одним из главных поставщиков леса, и на его территории был создан российско-китайский кластер по добыче древесины.

Жители Асиновского района Томской области с мая не могут получить лесобилеты, признал губернатор Владимир Мазур.

«В Семилужках лесобилеты выписали, но добраться до выделенных участков невозможно. Корнилово, Турунтаево — та же проблема: у людей нет дров на зиму. И это у нас в Сибири!» — негодует в своем телеграм-канале чиновник, возглавляющий регион как раз с мая.

Более того, Мазур рассказал, что о проблемах заготовки дров жители говорили ему еще летом.

По словам чиновника, сейчас помощь в заготовке дров нужна почти 15 тыс. жителям.

При этом Томская область считается одним из главных лесозаготовителей в Сибири. В Асиновском районе региона российско-китайская корпорация «РусКитИнвест» при поддержке властей региона построила лесопромышленный парк. Это был крупнейший в РФ проект с КНР по добыче леса.

Предполагалось, что к 2022 году в регионе запустят 10 предприятий по выпуску фанеры, ламината и мебели. Но в 2017-м экс-заместитель гендиректора компании Борис Казначеев говорил, что инвестор парка изменился: «К нам пришел новый инвестор — „Уханьская государственная инвестиционная компания“. Предыдущий — AVIC Forestry — от проекта отошел из-за политических проблем в Китае и остается в проекте в пассивном режиме».

АО «РусКитИнвест» решили обанкротить в 2018 году.


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