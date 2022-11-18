Следователи отправили заявившего о полицейских пытках новосибирца в психбольницу

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Следователи отправили заявившего о полицейских пытках новосибирца в психбольницу
18 Ноя 2022, 13:29

Жителя Новосибирска, который заявил о пытках со стороны полиции, закрыли в психиатрической больнице. Он ранее рассказал, что силовики вынудили его оговорить себя в поджоге баннера в поддержку «спецоперации».

Подозреваемого в поджоге двух баннеров в поддержку «спецоперации» инвалида из Краснообска Дмитрия Каримова отправили на принудительное обследование психического состояния здоровья, сообщил его адвокат Юрий Голубицкий. Оно продлится месяц.

«Отправка Каримова в психдиспансер обосновывается ходатайством следователя по уголовному делу. Мы считаем это необоснованной мерой: Дмитрий — только подозреваемый, его вина ничем не доказана. У нас же есть неоспоримые доказательства его непричастности к поджогу баннеров», — цитирует НГС Голубицкого.

Пятеро полицейский похитили и подвергли пыткам 22-летнего жителя Краснообска Новосибирской области Дмитрия Каримова, рассказал он сам телеграм-каналу «Осторожно, новости». Они пытались добиться от него признательных показаний по делу о поджоге баннера в поддержку «спецоперации».

Полицейские задержали Каримова 14 октября, по дороге в колледж. По словам молодого человека, его затолкали в машину, ударили электрошокером и увезли в лес. Они избивали его, душили, угрожали расстрелять и предлагали передать «последнее слово» родным, рассказал Каримов. При этом у него инвалидность — проблемы с речью, слухом, диагностированные проблемы центральной нервной системы.

После пыток молодой человек начал «давать показания» прямо в лесу. Затем его увезли в отделение, чтобы оформить «признание» и возбудить дело по об умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК). По ней грозит до пяти лет.

Ему также угрожали СИЗО и отправкой на «спецоперацию».

Молодого человека выпустили из отдела, только когда за ним пришла мать, которой МВД не сообщало о задержании. Сейчас Каримов находится под подпиской о невыезде.


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