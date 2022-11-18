Новосибирская строительная компания «Стрижи» провела ребрендинг. Что изменилось

© предоставлено «Стрижами». Игорь Белокобыльский
Новосибирская строительная компания «Стрижи» провела ребрендинг. Что изменилось
18 Ноя 2022, 14:10

Новосибирская компания «Стрижи» провела ребрендинг и модернизирует подходы к реализации проектов. Фирменный логотип стал более лаконичен и современен. Фокус внимания при разработке комплексов все больше смещается на потребности конкретного клиента.

Застройщик «Стрижи», более 10 лет работающий на новосибирском рынке, презентовал новый логотип. Он выполнен в черно-белых тонах и больше не содержит стилизованного изображения птиц — внешняя простота и четкие линии.

Как поясняют в компании, теперь главным элементом будет фирменный стиль того или иного жилого комплекса. Новый логотип «Стрижей» будет уместен в любом.

«Мы взяли из прошлого всё лучшее, что имели — резкость, готовность дерзить, готовность к крутым поворотам и нестандартным решениям, готовность реализовывать наши проекты так, как мы считаем это нужным, готовность претендовать на определенное место в нашем обществе», — отметил на презентации генеральный директор «Стрижей» Игорь Белокобыльский.

В своей деятельности компания намерена сосредоточиться на девелопменте с учетом современных трендов — ориентации проектов под определенную целевую аудиторию, разрушением барьеров для коммуникации (в буквальном смысле прощание с заборами), а также развитием самого комплекса с включением его в окружающую территорию за счет собственных архитектурных, организационных и иных решений.

«Стратегия будет выглядеть так. Выбрать целевую аудиторию. Изучить ее и попытаться просчитать ее поведенческие истории. Заложить это в ТЗ на проектирование и попытаться добиться того, чтобы проектировщики вместе с инженерами смогли максимально реализовать ожидания и избежать болевых точек. В данном случае мы обречены получить продукт с большим количеством опций. Поэтому исполнительскую дисциплину тех людей, которые работают на стройке, нужно поднимать до небес», — поясняет Белокобыльский.

По словам застройщика, в соответствии с этими принципами реализуется проект «Нормандия-Неман». Новые комплексы «Рафинад» и «Русское солнце» также создаются в новой парадигме.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Беглову повезло. Он — не Нужин
Алексей Мазур
Глава СК РФ Бастрыкин, реагирующий даже на перенос памятного знака в Новосибирске, не стал ничего публично брать на контроль убийство россиянина. Молчат ФСИН (у которой вроде как пропал заключенный, сидевший по тяжкой статье) и прокуратура.
Последние материалы
18 Ноя, 15:00
Воронежские власти закупают танк в Новосибирске
18 Ноя, 14:38
Морозы до -28 ожидаются в Новосибирской области
18 Ноя, 14:10
Новосибирская строительная компания «Стрижи» провела ребрендинг. Что изменилось
18 Ноя, 13:29
Следователи отправили заявившего о полицейских пытках новосибирца в психбольницу
18 Ноя, 13:00
Жители Томской области не могут заготовить дрова на зиму
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования