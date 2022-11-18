Новосибирская строительная компания «Стрижи» провела ребрендинг. Что изменилось

© предоставлено «Стрижами». Игорь Белокобыльский

Новосибирская компания «Стрижи» провела ребрендинг и модернизирует подходы к реализации проектов. Фирменный логотип стал более лаконичен и современен. Фокус внимания при разработке комплексов все больше смещается на потребности конкретного клиента.

Застройщик «Стрижи», более 10 лет работающий на новосибирском рынке, презентовал новый логотип. Он выполнен в черно-белых тонах и больше не содержит стилизованного изображения птиц — внешняя простота и четкие линии.



Как поясняют в компании, теперь главным элементом будет фирменный стиль того или иного жилого комплекса. Новый логотип «Стрижей» будет уместен в любом.

«Мы взяли из прошлого всё лучшее, что имели — резкость, готовность дерзить, готовность к крутым поворотам и нестандартным решениям, готовность реализовывать наши проекты так, как мы считаем это нужным, готовность претендовать на определенное место в нашем обществе», — отметил на презентации генеральный директор «Стрижей» Игорь Белокобыльский.

В своей деятельности компания намерена сосредоточиться на девелопменте с учетом современных трендов — ориентации проектов под определенную целевую аудиторию, разрушением барьеров для коммуникации (в буквальном смысле прощание с заборами), а также развитием самого комплекса с включением его в окружающую территорию за счет собственных архитектурных, организационных и иных решений.

«Стратегия будет выглядеть так. Выбрать целевую аудиторию. Изучить ее и попытаться просчитать ее поведенческие истории. Заложить это в ТЗ на проектирование и попытаться добиться того, чтобы проектировщики вместе с инженерами смогли максимально реализовать ожидания и избежать болевых точек. В данном случае мы обречены получить продукт с большим количеством опций. Поэтому исполнительскую дисциплину тех людей, которые работают на стройке, нужно поднимать до небес», — поясняет Белокобыльский.

По словам застройщика, в соответствии с этими принципами реализуется проект «Нормандия-Неман». Новые комплексы «Рафинад» и «Русское солнце» также создаются в новой парадигме.