Морозы до -28 ожидаются в Новосибирской области

© Тайга.инфо

Морозная погода прогнозируется в Новосибирской области на выходных 19−20 ноября. Столбик термометра может опуститься до -28.

19 ноября, по прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью будет -17… -22, местами до -28, по юго-востоку -11… -16. Днем ожидается -5… -10, местами до -15.



20 ноября столбик термометра ночью опустится до -10…-15, местами до -25, днем также будет -10…-15, местами до -21.

В оба дня возможен снег, 20 ноября местами могут быть метели. Ветер будут с порывами до 15-21 м/с.