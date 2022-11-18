Морозы до -28 ожидаются в Новосибирской области
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Морозная погода прогнозируется в Новосибирской области на выходных 19−20 ноября. Столбик термометра может опуститься до -28.
19 ноября, по прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью будет -17… -22, местами до -28, по юго-востоку -11… -16. Днем ожидается -5… -10, местами до -15.
20 ноября столбик термометра ночью опустится до -10…-15, местами до -25, днем также будет -10…-15, местами до -21.
В оба дня возможен снег, 20 ноября местами могут быть метели. Ветер будут с порывами до 15-21 м/с.
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