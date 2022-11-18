Воронежские власти закупают танк в Новосибирске
Госучреждение Воронежской области закупает себе танк в Новосибирской области. Он должен быть «демилитаризован».
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Воронежской области «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи „Авангард“» объявил конкурс на перевозку «демилитаризованного» танка Т64А. Он находится в воинской части №32456 в поселке Шилово Новосибирской области, говорится в документации на сайте госзакупок.
Танк нужно привезти в село Средний Икорец Воронежской области. Уточняется, что боевую машину нужно везти автомобильным транспортом
Начальная цена контракта составляет 1,28 млн рублей. Заявки принимаются до 25 ноября.
В качестве источника финансирования покупки танка называются «субсидии на иные цели».
Ранее то же самое воронежское госучреждение в ноябре провело закупку на «демилитаризацию» танка Т64А за 850 тыс. рублей из той же самой воинской части.