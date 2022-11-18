Воронежские власти закупают танк в Новосибирске

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Воронежские власти закупают танк в Новосибирске
18 Ноя 2022, 15:00

Госучреждение Воронежской области закупает себе танк в Новосибирской области. Он должен быть «демилитаризован».

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Воронежской области «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи „Авангард“» объявил конкурс на перевозку «демилитаризованного» танка Т64А. Он находится в воинской части №32456 в поселке Шилово Новосибирской области, говорится в документации на сайте госзакупок.

Танк нужно привезти в село Средний Икорец Воронежской области. Уточняется, что боевую машину нужно везти автомобильным транспортом

Начальная цена контракта составляет 1,28 млн рублей. Заявки принимаются до 25 ноября.

В качестве источника финансирования покупки танка называются «субсидии на иные цели».

Ранее то же самое воронежское госучреждение в ноябре провело закупку на «демилитаризацию» танка Т64А за 850 тыс. рублей из той же самой воинской части.


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