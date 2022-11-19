Серия землетрясений произошла на Алтае
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Землетрясение произошло в Республике Алтай. За ним последовали еще два толчка в Монголии на границе с регионом.
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Кош-Агачском районе Республики Алтай утром 19 ноября, сообщил Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.
Эпицентр находился примерно в 56 км к северо-западу от Кош-Агача.
Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 4,7 балла.
После этого землетрясение были зафиксированы толчки в Монголии на границе с Алтаем примерно в том же районе неподалеку от Кош-Агача. Оба были магнитудой 3,5, интенсивность в эпицентре — 4,1 балла.
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