Трое полицейских арестованы за взятки в Иркутске

Трое сотрудников полиции арестованы в Иркутской области. Их подозревают в получении взяток.

Три государственных инспектора безопасности дорожного движения управления МВД по Иркутску задержаны. Их и других неназванных сотрудников отдела подозревают по пунктам «а, в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом лично, совершенное организованной группой, в крупном размере), сообщили в региональном управлении СК РФ 19 ноября.

«Они получили незаконное вознаграждение — взятку от лиц, оказывающих населению услуги по организации производства регистрационных действий с транспортными средствами вне имеющихся очередей, — считает следствие. — <…> Установлено, что незаконное вознаграждение передавалось как в наличной, так и безналичной форме разными суммами».

Суд арестовал троих подозреваемых на два месяца в качестве меры пресечения.