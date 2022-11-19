Бурятский военнослужащий украл у сослуживца 2 млн, полученные за «спецоперацию»

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Военнослужащий из Бурятии похитил и потратил деньги, которые получил его товарищ за участие в «спецоперации» в Украине. Он и сам участвовал в боевых действиях, что суд счел смягчающим обстоятельством.

Улан-Удэнский гарнизонный суд рассмотрел уголовное дело Дамдина Дашиева. Его обвиняли по пункту «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). Приговор опубликован на сайте суда, обратила внимание Тайга.инфо.

В ночь с 9 на 10 июля Дашиев вместе с другим военнослужащим по фамилии Пахалов распивали алкоголь в одном из баров в Улан-Удэ. С собой у Пахалова была сумка с 2 млн рублей наличными — это часть из 3 млн, которые он получил за участие в «спецоперации». Около семи утра 10 июля Пахалов ушел из бара, но оставил рюкзак на диване за столом.

Дашиев рассказал следствию, что забрал рюкзак и якобы хотел отдать его товарищу, но не нашел его. После этого он «начал проводить праздно время как в Республике Бурятия, так и в Забайкальском крае», сказано в решении суда.

Военнослужащий потратил 1,8 млн рублей, а оставшиеся 200 тыс. он отдал полицейским 15 июля при задержании.

Дашиев также участвовал в «спецоперации», и суд счел это смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Он получил три года колонии условно и штраф в 50 тыс. рублей.

Похищенные деньги Дашиев компенсировал военнослужащему.