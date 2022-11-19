Кузбасские мобилизованные заявили об ужасных условиях на сборном лагере в Омске

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Палатки на одном из омских полигонов, куда привезли мобилизованных, оказались порваны. В них ужасные условия для жизни, рассказали кузбассовцы.

Мобилизованный из Кузбасса, который находится в Омске, показал условия жизни в палатках на полигоне. Фотографии опубликовал телеграм-канал «Инцидент Кузбасс».

Кроме того, видео из палатки опубликовала Baza. «Кровати сломаны, все разломано, воняет мочой, печек вообще нету, а на улице сегодня минус 25 градусов», — говорит один из мобилизованных.



Мобилизованные не раз жаловались на условия в омском лагере.