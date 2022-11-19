Кузбасские мобилизованные заявили об ужасных условиях на сборном лагере в Омске
© t.me/incident_kuzbass
Палатки на одном из омских полигонов, куда привезли мобилизованных, оказались порваны. В них ужасные условия для жизни, рассказали кузбассовцы.
Мобилизованный из Кузбасса, который находится в Омске, показал условия жизни в палатках на полигоне. Фотографии опубликовал телеграм-канал «Инцидент Кузбасс».
Кроме того, видео из палатки опубликовала Baza. «Кровати сломаны, все разломано, воняет мочой, печек вообще нету, а на улице сегодня минус 25 градусов», — говорит один из мобилизованных.
Мобилизованные не раз жаловались на условия в омском лагере.
Новости из рубрики:
Мнения
Беглову повезло. Он — не Нужин
Глава СК РФ Бастрыкин, реагирующий даже на перенос памятного знака в Новосибирске, не стал ничего публично брать на контроль убийство россиянина. Молчат ФСИН (у которой вроде как пропал заключенный, сидевший по тяжкой статье) и прокуратура.
Последние материалы
Новосибирская прокуратура признала тариф на вывоз мусора завышенным Кузбасские мобилизованные заявили об ужасных условиях на сборном лагере в Омске Письмо стрелявшего в военкома иркутянина: Я шел в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы младший брат был мобилизован Бурятский военнослужащий украл у сослуживца 2 млн, полученные за «спецоперацию» Трое полицейских арестованы за взятки в Иркутске
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo