Новосибирская прокуратура признала тариф на вывоз мусора завышенным

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Власти Новосибирской области под давлением прокуратуры могут снизить тариф на вывоз мусора. Он оказался серьезно завышенным.

Тариф на вывоз мусора может снизиться в Новосибирской области, передает «РБК Новосибирск» со ссылкой на главу регионального департамента по тарифам Гарея Асмодьярова. По его словам, снижение составит примерно 13%.

Решение будет принято после проверки обоснованности расходов ООО «Экологии-Новосибирск», которая проводилась рабочей группой созданной при прокуратуре региона. Справка об обоснованности расходов компании имеется в распоряжении издания.

«Проверкой выявлены отклонения стоимости услуг транспортирования ТКО по договорам подряда от стоимости услуг по договорам субподряда, которые привели к завышению затрат на транспортирование ТКО в тарифе регоператора в течение четырех лет — с 2019 по 2022 год», — пишет РБК.

Общая сумма подлежащих исключению расходов из выручки «Экологии-Новосибирск» за три года составляет почти 2,2 млрд рублей. Средняя фактическая стоимость транспортирования кубометра твердых коммунальных отходов составила 244,22 рубля, в то время как тариф в регионе установлен на уровне 462,48 рубля за кубометр.

Всё это не мешало региональному правительству во главе с губернатором Андреем Травниковым последние годы повышать тарифы для населения. Например, в ноябре 2020 года тарифы на вывоз мусора выросли почти на 40%. Такое повышение возмутило региональное заксобрание, которое обратилось в ФАС, но, несмотря на это, последовало новое увеличение тарифа — еще на 4,58%. С 1 июля 2022 года тарифы на мусор выросли еще на 5,2% - до 91,72 рубля с одного прописанного в квартире человека.

Таким образом, если региональные власти все-таки примут решение о снижении тарифа на 13%, он составит около 79 рублей с одного прописанного.

Деньги за мусор собирает региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск». Облправительство не стало расторгать соглашение с этой компанией, несмотря на мусорный коллапс в апреле 2022 года, начавшийся из-за забастовки перевозчиков, и просьбы депутатов горсовета и заксобрания.