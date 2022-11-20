«Богатырь» в приоритете: в порт для новосибирского угля вложат 200 млрд рублей

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Власти Приморского края включили в число приоритетных инвестпроектов строительство морского порта «Аврора». Объем инвестиций в проект составит более 200 млрд рублей. Порт будет ориентирован на поставки угля компании «Коулстар», которая планирует начать добычу в Новосибирской области.

Портовый комплекс будет расположен на территории ЗАТО Фокино. Его строительство должно завершиться к 2030 году. Как сообщается на сайте региона, объем инвестиций составит более 200 млрд рублей.



Уточняется, что при строительстве порта будут использоваться современные технологии для охраны воздуха, воды, почвы, а отходы производства будут вовлечены в хозяйственный оборот.

«При реализации проекта будут созданы онлайн-системы экологического мониторинга, в частности проектом предусматриваются программы экологического контроля на период строительства и эксплуатации. Будет установлена автоматическая система онлайн-мониторинга качества атмосферного воздуха с передачей данных в Росприроднадзор», — прокомментировал и.о. генерального директора ООО «Морской Порт Аврора» Юрий Аленичев.

Для реализации приоритетного инвестиционного проекта инициатор получает земельный участок без проведения торгов, сообщается на инвестпортале Приморского края.

О планах на строительство порта «Аврора» в Приморье стало известно в 2019 году. Перевалочный терминал под уголь и нефть собиралась строить структура компании «Коулстар» бывшего топ-менеджера «Роснефти» Эдуарда Худайнатова.

Сейчас ООО «Морской Порт Аврора» принадлежит АО «Бизнес Проект», директором которого в базе «Контур-Фокус» указан Эдуард Худайнатов.

Как отмечается в тг-канале «Морской Порт Аврора», будущий комплекс — часть большого проекта компании «Коулстар» по разработке угольных месторождений в Новосибирской области и Хакасии и экспорту угля в страны АТР.

В Новосибирской области структура «Коулстара» будет разрабатывать разрез «Богатырь» — огромный участок антрацита в Искитимском и Черепановском районах. Право на его освоение компания получила по итогам аукциона в 2021 году.

В ноябре 2022 года вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что в разрез планируется инвестировать 66 млрд рублей, из которых 6 млрд будет вложено до конца текущего года, писал «Коммерсантъ».

Добычу хотят начать в 2023 году, в плане на первый год работы — 300 тыс. тонн.