Авиадебошир вынудил посадить самолет в Новосибирске вместо Москвы

© t.me/vm_sut
Авиадебошир вынудил посадить самолет в Новосибирске вместо Москвы
20 Ноя 2022, 07:11

Пьяный житель Иркутской области вынудил посадить самолет, следовавший в Москву, в Новосибирске. Он ругался и вел себя неадекватно, утверждают в СК.

Следователи проводят проверку в отношении жителя Иркутской области, грубо нарушившего общественный порядок на борту воздушного судна сообщением Иркутск-Москва (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

По данным Восточного межрегионального управления СК на транспорте, 19 ноября 2022 года во время следования воздушного судна находящийся на борту в состоянии алкогольного опьянения житель Иркутской области «грубо и нецензурно выражался в отношении обслуживающего персонала». Он не реагировал на замечания, «вел себя неадекватно». В результате этого командир воздушного судна решил посадить воздушное судно в аэропорту Толмачёво.

После приземления в Новосибирске мужчина был передан сотрудникам транспортной полиции.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Беглову повезло. Он — не Нужин
Алексей Мазур
Глава СК РФ Бастрыкин, реагирующий даже на перенос памятного знака в Новосибирске, не стал публично брать на контроль убийство россиянина. Молчат ФСИН (у которой вроде как пропал заключенный, сидевший по тяжкой статье) и прокуратура.
Последние материалы
20 Ноя, 09:32
Движение поездов приостановлено в Иркутской области из-за аварии на железной дороге
20 Ноя, 08:57
Театр в Новосибирске отменил показ спектакля, на который написали донос
20 Ноя, 08:17
Судебные приставы Красноярского края взыскали более 1 млрд рублей алиментов
20 Ноя, 07:40
«Богатырь» в приоритете: в порт для новосибирского угля вложат 200 млрд рублей
20 Ноя, 07:11
Авиадебошир вынудил посадить самолет в Новосибирске вместо Москвы
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования