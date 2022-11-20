Авиадебошир вынудил посадить самолет в Новосибирске вместо Москвы
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Пьяный житель Иркутской области вынудил посадить самолет, следовавший в Москву, в Новосибирске. Он ругался и вел себя неадекватно, утверждают в СК.
Следователи проводят проверку в отношении жителя Иркутской области, грубо нарушившего общественный порядок на борту воздушного судна сообщением Иркутск-Москва (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ).
По данным Восточного межрегионального управления СК на транспорте, 19 ноября 2022 года во время следования воздушного судна находящийся на борту в состоянии алкогольного опьянения житель Иркутской области «грубо и нецензурно выражался в отношении обслуживающего персонала». Он не реагировал на замечания, «вел себя неадекватно». В результате этого командир воздушного судна решил посадить воздушное судно в аэропорту Толмачёво.
После приземления в Новосибирске мужчина был передан сотрудникам транспортной полиции.
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