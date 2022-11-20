Судебные приставы Красноярского края взыскали более 1 млрд рублей алиментов

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Судебные приставы Красноярского края взыскали более 1 млрд рублей алиментов
20 Ноя 2022, 08:17

Судебные приставы Красноярского края взыскали с должников около 1,3 млрд рублей алиментов за 10 месяцев 2022 года.

В 2022 году в Красноярском крае было возбуждено более 17 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей, сообщает УФССП региона.

Особое внимание судебные приставы уделяли злостным неплательщикам, которые предпочли скрываться от сотрудников ведомства и игнорировали оплату долга. За время рейдов было заведено 1836 разыскных дел.

В отношении неплательщиков составлено 3846 протоколов по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Более 3 тыс. граждан привлечены к наказанию в виде обязательных работ. Дознавателями службы было возбуждено 1830 уголовных дел по ст. 157 УК РФ.


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