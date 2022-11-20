Движение поездов приостановлено в Иркутской области из-за аварии на железной дороге

Столкновение поезда и грузовика произошло на переезде между станциями Новочунка и Сосновые родники Восточно-Сибирской железной дороги. Ожидаются задержки поездов.

ДТП на переезде между станциями Новочунка и Сосновые родники произошло 20 ноября в 06:55 (мск).



«Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. – говорится в сообщении пресс-службы Восточно-Сибирской железной дороги. – Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля погиб».

Движение поездов на участке временно приостановлено. Прогнозируется задержка пассажирских поездов №71 Северобайкальск - Иркутск и №72 Иркутск - Северобайкальск .

Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлены восстановительные поезда станций Тайшет и Вихоревка.

UPD: Движение поездов на участке Новочунка - Сосновые родники, приостановленное после столкновения поезда и грузовика, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба железной дороги.