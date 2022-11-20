16-летняя девушка умерла на Алтае после употребления слабоалкогольного напитка

© pixabay.com
16-летняя девушка умерла на Алтае после употребления слабоалкогольного напитка
20 Ноя 2022, 15:13

Уголовное дело возбуждено после смерти 16-летней жительницы села Топчиха в Алтайском крае. Известно, что девушка перед гибелью пила слабоалкогольный напиток.

По данным следствия, 17 ноября несовершеннолетняя находилась дома без взрослых и выпила слабоалкогольный напиток. После этого ее состояние ухудшилось.

«Девочка была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение, где после проведенных реанимационных мероприятий констатирована ее смерть, — сообщили в СК. — Известно, что семья, в которой проживала несовершеннолетняя, ранее на профилактических учетах не состояла».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Изучаются условия проживания и воспитания девушки.


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