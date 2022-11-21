Физик-старовер организует столыпинское «Братство Академистов» в НГУ

© Татьяна Сибирцева. Роман Куц

«Братство Академистов» создали в Новосибирском государственном университете (НГУ). Его участники называют себя «братьями», фотографируются с Z-символикой, занимаются боксом и читают лекции по Дарье Дугиной. В НГУ ячейку организовал физик-старовер из Сибирского отделения РАН.

Организация, называющая себя «Братством Академистов», анонсировала открытие ячейки в Новосибирском государственном университете. Участники заявляют о намерении возродить «русскую элиту».

«Мы — Академисты, идейные наследники одноименного движения, учрежденного в начале прошлого века П. А. Столыпиным, — утверждается в сообществе во „ВКонтакте“. — Братство — сетевое сообщество русской молодежи, воссозданное в XXI веке, отделения нашего сообщества есть уже во многих топовых вузах страны. Мы стремимся к возрождению русской элиты через объединение нравственно и идейно близких соратников, развитие их личных и профессиональных качеств».



В новосибирском сообществе лишь 27 участников. А единственным контактом указан Роман Куц. Тайга.инфо подробно рассказывала об этом человеке. По сведениям редакции, он работает в Институте автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН и при этом является старообрядцем. Он посещал старообрядческий собор вместе с родителями, пел на клиросе, усваивал церковную грамоту, учился на звонаря, но затем поступил на физфак Новосибирского госуниверситета.

Более того, под руководством Куца в лаборатории института работают студенты.

«Выбрав высшую цель, я стал ко всему относиться проще. Я думаю, все сводится к тому, что у человека в жизни неизбежно должна быть какая-то высшая цель, к тому же, недостижимая. Например, цель христианина — это спастись, спасти свою душу, — говорил Куц Тайге.инфо. — При этом я считаю, что недостоин этого спасения. Протестанты, живущие за стенкой, говорят, что они уже спасены. То есть такой цели нет. А у меня есть. Мне нужно делать все, чтобы ее достигнуть. Прежде всего, каждый человек должен для себя решить: есть Бог или нет. Все остальное — вся остальная логика — приложится».

«Мы — активная патриотичная, консервативная молодежь, разделяющая традиционные ценности, — говорится в описании „Братства Академистов“ НГУ. — Портрет Академиста: активная жизненная позиция; искренняя любовь к Родине; верность народу; русская цивилизация; традиционные ценности».

Люди из братства, например, в Омске фотографируются с Z-символикой и имперками, в Барнауле читают лекции по Дарье Дугиной, называют себя «братьями», а в Воронеже занимаются боксом.