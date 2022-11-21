15 человек пострадали после аварии с автобусом в Красноярском крае

21 Ноя 2022, 07:01

Пассажирский автобус опрокинулся под Богучанами в Красноярском крае. Известно о пострадавших. (Новость дополняется)

Автобус ПАЗ опрокинулся на подъезде к населенному пункту Богучаны 21 ноября, передает «Интерфакс».

«Автобус ехал из Таежного, в районе 1 км от Богучан он опрокинулся. Всего в автобусе находилось 35 человек, все взрослые. Для осмотра в больницу увезли десять человек, погибших нет», — рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Остальных пассажиров доставили в Богучаны резервным автобусом.

UPD: Число пострадавших выросло до 14, сообщили в минздраве региона. Они в состоянии средней степени тяжести.

UPD (15:00) Число пострадавших увеличилось до 15.

«Из них четверо госпитализированы, остальные — на амбулаторном лечении. Среди пострадавших один подросток, он также лечится амбулаторно», — сказали в минздраве «Интерфаксу».

В связи с этим уточнен заголовок.


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