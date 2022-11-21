Томские полицейские силой заставляли женщин оказывать секс-услуги

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Сотрудник полиции признан виновным в организации секс-услуг. Девушек заставляли работать с помощью угроз и насилия.

Октябрьский районный суд Томска признал бывшего сотрудника полиции виновным по ч. 3 ст. 240 УК (вовлечение в занятие проституцией) и пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 241 УК (организация занятия проституцией). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«С мая по июль 2021 года подсудимый организовал занятие проституцией на территории Томска. Со своим коллегой и лицом, имеющим криминальные наклонности, он, используя свое служебное положение, обманным путем вовлек в незаконную деятельность двух девушек, а также принудил к продолжению занятия проституцией еще шесть, три из которых были

подвергнуты насилию и угрозам его применения за отказ от выдвинутого им

предложения», — решил суд.

Бывший сотрудник МВД получил 3,5 года колонии общего режима. Ему также запретили работать в правоохранительных органах 10 лет.

Звание полицейского не разглашается. В карточке дела почему-то скрыты его имя и фамилия.

По сведениям Тайги.инфо, речь может идти о 26-летнем бывшем оперуполномоченном отдела уголовного розыска ОМВД по Ленинскому району Томска. Он и его подозреваемый коллега были уволены из органов.

Рассмотрение уголовного дела в отношении двух других подозреваемых не завершено. Известно, что в Октябрьском райсуде находится дело по тем же статьям, что и у уже осужденного силовика, в отношении двоих человек, но их данные также скрыты.